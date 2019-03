Elezioni, Articolo 1 - Mdp al fianco di Giorgio Calderoni: "Scelta politica e locale"

Articolo Uno-Mdp di Forlì sosterrà la candidatura di Giorgio Calderoni a sindaco di Forlì. Il consigliere comunale Lodovico Zanetti chiarisce che "le ragioni della scelta sono essenzialmente due: politica e locale". Chiarisce Zanetti: "Non ci piace l’aria che si respira nel nostro paese, la crescita di pulsioni xenofobe e razziste alimentate da governanti impegnati a coltivare e sollecitare paure e chiusure su cui poter lucrare successi elettorali. Non ci piace chi rinuncia ad un preciso dovere dello Stato di garantire la sicurezza armando i normali cittadini. Non ci piace chi rinuncia a creare lavoro investendo nelle necessarie opere pubbliche distribuendo in modo disordinato la pur necessaria assistenza".

Quindi la seconda: "La nostra regione, e con essa la nostra città, hanno raggiunto in questo ultimo mezzo secolo traguardi importanti e costituendo spesso un benchmark per gli altri territori. Sono stati raggiunti risultati importanti resi possibili da scelte amministrative lungimiranti e da una gestione della cosa pubblica comparativamente più efficace, più efficiente e più onesta, gestione che ha favorito il pieno dispiegarsi della laboriosità dei romagnoli. Vogliamo altresì segnare una presenza laica attenta ai temi dei diritti civili. Forlì città civile, laboriosa, accogliente e solidale. Questa è la città che ci piace. Per conservarcela tale e farla ancora migliore dobbiamo battere la destra a trazione leghista".

"Riteniamo che Giorgio Calderoni abbia le caratteristiche, nell’ambito del centro sinistra, di autonomia politica, di affidabilità e di competenza per guidare una coalizione che segni un cambio di passo nel governo della città - viene aggiunto da Zanetti -. Per quanto ci riguarda partecipazione, innovazione e individuazione di adeguati ambiti di governo sono insieme metodo e obiettivi, le chiavi per muovere le energie culturali, sociali, imprenditoriali, civili presenti non solo in città, ma anche nel territorio circostante, per permettere al forlivese di dare il proprio contributo a irrobustire il sistema Romagna. Abbiamo messo sulla carta alcuni ragionamenti ed elaborato alcune idee che mettiamo a disposizione della coalizione. Come Articolo Uno - Mdp vogliamo rappresentare la tradizione riformista della sinistra italiana e misurarla con le nuove sfide dell’uguaglianza e dei diritti sociali nell’era della globalizzazione, della tutela dell’ambiente nell’era del mutamento climatico".