Ballottaggio, Forlì elegge il nuovo sindaco: la diretta dello spoglio, tutti i dati

I forlivesi sono tornati alle urne domenica per eleggere il dodicesimo sindaco dal dopoguerra. A fronteggiarsi il candidato del centrodestra Gian Luca Zattini e quello del centrosinistra Giorgio Calderoni. Dal 1946 al 1951 il primo cittadino fu Franco Agosto (comunista), nel 1951 Franco Simoncini, dal 1952 al 1956 Mario Colletto e dal 1956 al 1964 Icilio Missiroli (repubblicani)

Dopo un periodo condizionato dalla presenza di tre commissari prefettizi, iniziò il periodo di governo della città del PCI e dei partiti che ne hanno raccolto l'eredità: dal 1970 al 1979 il periodo di Angelo Satanassi. Dal 1979 al 1989 il sindaco fu Giorgio Zanniboni, mentre dal 1989 al 1995 Sauro Sedioli. Dal 1995 al 2004 fu sindaco Franco Rusticali, mentre dal 2004 al 2009 Nadia Masini, primo sindaco donna. Nel 2009 Roberto Balzani, che primeggiò alle primarie del Pd su Masini, vinse al ballottaggio contro Alessandro Rondoni, mentre nel 2014 Davide Drei è stato eletto al primo turno.

Il 26 maggio la coalizione di Zattini al primo turno aveva ottenuto il 45,8%, mentre quella di Calderoni il 37,21%. Domenica si è quindi tornati alle urne. Alle 12 ai seggi aveva votato il 21,6% degli aventi diritto al voto. Alle 19 la percentuale è stata invece del 41,97%.

La diretta

Ore 23.31 Arrivano le prime schede in Comune (foto)



Ore 23.26 Dopo 108 sezioni pervenute su 109, l'affluenza è al 56,99%

Ore 23.26 Dopo 105 sezioni pervenute su 109, l'affluenza è al 57,01%

Ore 23.24 La situazione in sala stampa

Presenti Luca Bartolini per Forza Italia e Mario Peruzzini. Ancora luci spente nella sede in Piazza del comitato elettorale di Zattini.

Ore 23.23 In mattinata intervento della Polizia Municipale

Gli agenti sono intervenuti per far rispettare il divieto di propaganda a 200 metri da un seggio. Erano due persone che stavano discutendo animatamente sui temi elettorali. Nessuna multa, ma sono stati invitati ad allontanarsi

Ore 23.21 Drei: "Aspettiamo il verdetto"

Il sindaco su TeleRomagna: "E' stata una domenica intensa. Ho salutato i forlivesi per il supporto che ho avuto. Malinconia perchè lascio persone con cui ho lavorato in comune. Mi mancherà il contatto con la gente, perchè un sindaco deve stare tra le persone"

Ore 23.18 Dopo 102 sezioni pervenute su 109, l'affluenza è al 57,02%

Ore 23.14 Dopo 71 sezioni pervenute su 109, l'affluenza è al 56,6%

Ore 23.10 Dopo 28 sezioni pervenute su 109, l'affluenza è al 57,83%

Ore 23.06 In attesa dell'affluenza definitiva, ricordiamo che al primo turno votò il 68.40% (62308 su 91087 aventi diritto)

Ore 23 Urne chiuse. Inizia la diretta elettorale per il secondo turno di elezioni amministrazioni.