Elezioni, Calderoni parla di terzo settore col senatore Edoardo Patriarca

Mercoledì, a partire dalle 20:45, al Circolo Arci di San Lorenzo in Noceto (viale dell’Appennino n.638) ci sarà un incontro dal titolo “Il terzo settore è sotto attacco? Quali rischi per la realtà forlivese” con Edoardo Patriarca, senatore Pd, già portavoce del Forum del terzo settore e Giorgio Calderoni, candidato sindaco del centrosinistra di Forlì. A coordinare l’appuntamento, al quale parteciperanno anche Raoul Mosconi e Annalisa Chiodoni, sarà Marco Valentini.

"È sotto gli occhi di tutti la "guerra" contro le reti di solidarietà in corso nel nostro Paese - viene spiegato da Calderoni -. Il Governo in carica sta dimostrando poca considerazione per l'importante ruolo che la società civile organizzata e il terzo settore giocano nel Welfare e per la coesione sociale in Italia. Il tentativo di tassare la solidarietà, raddoppiando l'Ires al terzo settore. La riduzione drastica dei fondi per l'accoglienza. I ritardi nel caro dei decreti attuativi della riforma del terzo settore. Queste azioni del governo avranno effetti anche a livello locale, soprattutto a Forlì dove le politiche sociali sono organizzate con il sistema del welfare comunitario, in cui volontariato, associazionismo e cooperazione sociale sono protagonisti indiscussi. Ad aggravare la situazione è che questo attacco alla solidarietà è figlio di una cultura che sta generando odio e disprezzo per i poveri".