Elezioni, Calderoni prende l'esempio di Morrone su Cesena: "La partita è aperta"

"La partita è aperta". Giorgio Calderoni, candidato sindaco del centrosinistra, si prepara alle due settimane di campagna elettorale in vista del voto di ballottaggio del 9 giugno. Lo sfidante di Gian Luca Zattini prende spunto dal commento del segretario della Lega Nord Romagna, Jacopo Morrone, che riferendosi al ballottagio a Cesena, ha dichiarato che "sarà un secondo turno aperto e che c'è la possibilità di fare molto bene, perchè se ci sono meno di dieci punti di distacco al ballottaggio puoi vincere".

Un pensiero, spiega Calderoni, che rispecchia la situazione forlivese: "Morrone vede un valore aggiunto nel fatto che ci sono forze politiche e civiche a Cesena che per cinque anni si sono dichiarate ostili al Pd e al suo modo di governare. Quanto a Forlì io invece aggiungo che ci sono forze politiche e civiche che, in questa campagna elettorale, si sono dichiarate agli antipodi di questa destra, ispirate ai valori del civismo e della Costituzione, ovvero a quelli della legalità e della trasparenza e della partecipazione. E un mese fa il 25 aprile lo abbiamo festeggiato tutti assieme in piazza Saffi".