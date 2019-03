Elezioni, Calderoni sbarca su internet: sito web e profili Facebook, Instagram e Twitter

Giorgio Calderoni da qualche giorno ha inaugurato una pagina Facebook (Facebook Giorgio Calderoni) dalla quale risponde ai forlivesi che gli scrivono per porre alla sua attenzione quesiti e, spesso, rassicurazioni. Spiega una nota del candidato del centro-sinistra: “Un candidato che, come ha più volte detto, vuole stare a contatto con le persone con ogni mezzo: incontrandole pubblicamente, nelle piazze della città, così come in quelle virtuali che oggi costituiscono un modo nuovo e utile di comunicare e condividere idee e pensieri”. Per Calderoni anche un profilo Instagram (Instagram Giorgio Calderoni), il social network più amato dai giovani, da dove condividerà le foto dei suoi eventi ed anche un profilo Twitter (Twitter Giorgio Calderoni), per raccontare in un cinguettio le sue idee e le sue proposte per Forlì. Infine, per aggiornare i cittadini sui suoi appuntamenti pubblici e sulla campagna elettorale è stato aperto il sito: www.giorgiocalderoni.it