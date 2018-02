Elezioni, candidati a confronto sulle tematiche ambientali

I candidati alle imminenti elezioni politiche di domenica si confronteranno sui temi ambientali. L'appuntamento. organizzato dal "Forum No Inceneritori", si terrà giovedì dalle 20.30 alle 22.30 nella Sala Circoscrizione 1, in Piazzale Foro Boario. Gli esponenti politici si confronteranno su "Ambiente, aria, rifiuti e salute pubblica: un impegno coerente a tutela e salvaguardia dei beni comuni". Modera il giornalista Pietro Carus. Sono stati invitati: PD, Verdi Insieme, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo, Liberi e Uguali. Hanno già aderito i candidati sia per Camera e Senato di Lega (Jacopo Morrone), Forza Italia (Simona Vietina), Liberi E Uguali (Alessandra Govoni), Movimento 5 Stelle (Anna Madia De Bellis e Alessandro Ruffilli) , Potere al Popolo (Valentina Rossi) e Verdi Insieme (Sauro Turroni).