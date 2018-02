Elezioni, cena elettorale a Fratta con i candidati di "Insieme"

Martedì sera, alle 19.45, la lista "Insieme" ha organizzato una cena elettorale alla pizzeria "Da Lorenzo", a Fratta. Saranno presenti i candidati, che richiameranno i temi della campagna elettorale. "La lista insieme che comprende oltre ai socialisti i verdi ed i civici e i prodiani è una lista che richiamandosi allo spirito inclusivo dell’ulivo punta a superare il fatidico 3% e alla vittoria della coalizione del centro sinistra - afferma il segretario del Psi, Neo Bertaccini -. Una lista che coi piedi ben saldi nell’Europa si caratterizza per la lotta alla disoccupazione , per la sostenibilità ambientale e per la solidarietà sociale. Una lista che pensa che il futuro del paese sia meglio garantito da chi crede e si comporta con spirito unitario inclusivo e che parla alla testa e al cuore degli italiani e non solo alla pancia. Certo non mancano i problemi ma non è con promesse mirabolanti e che si risolvono, è la loro complessità che non lo consente, ma con buon senso e determinazione è possibile fare passi avanti nel rendere il nostro paese più giusto e cercando di non lasciare indietro nessuno".