Elezioni, Cintorino (Lega): "Candidati Pd grandi assenti sul tema dell'immigrazione"

“Non è una novità che statisticamente tra le maggiori fonti di preoccupazione dei nostri connazionali ci sia l’immigrazione incontrollata e massiva che le politiche dei governi Pd degli ultimi anni hanno permesso e su cui tante coop, enti e associazioni, molte nate in concomitanza degli sbarchi, hanno lucrato a spese dei contribuenti italiani”. Lo afferma Andrea Cintorino, segretario provinciale della Lega di Forlì-Cesena e candidata della Lega alla Camera dei Deputati, collegio uninominale Forlì- Faenza.

"I danni di queste politiche sono davanti agli occhi di tutti, dalla insicurezza dilagante, ai tagli ai servizi e al welfare che danneggiano i nostri concittadini - afferma l'esponente del Carroccio -. Di fronte a questi fatti acclarati, non abbiamo avuto notizia di proposte e progetti concreti da parte dei candidati del Pd, come Marco Di Maio a Forlì o Fabrizio Landi a Cesena, che, furbescamente, ma neppure troppo, sorvolano su tre dei maggiori problemi del Paese, sicurezza, immigrazione, tasse. Temi sui quali, al contrario, la Lega ha dettato una propria articolata agenda di proposte. Sull’immigrazione irregolare, in particolare, abbiamo previsto il ripristino dei controlli ai confini, la previsione di respingimenti per evitare gli arrivi indiscriminati, un maggior controllo sui soldi pubblici spesi per l’accoglienza e il rimpatrio per gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale".

Si tratta, aggiunge, di "proposte di grande buon senso, su cui certi sepolcri imbiancati dei partiti di sinistra e cattodem, oltre a esponenti del cristianesimo sociale, hanno storto la bocca. Da notare che le proposte della Lega sono analoghe alle iniziative che sta assumendo, solo per fare un esempio, anche la più recente icona del Pd, il presidente francese Emmanuel Macron, che dopo un crollo notevole dei consensi in fase post-elettorale, ha registrato in poco tempo una ripresa grazie alla nuova politica sull’immigrazione che prevede accoglienza per chi ha diritto effettivamente a rimanere in Francia ed espulsione per chi si trova illegalmente nel paese, e quindi anche per tutti i richiedenti asilo non riconosciuti come tali, dopo aver ripristinato, dal settembre scorso, i controlli alle frontiere interne dell’area Schengen. Su questo tema servirebbe, quindi, confrontarsi su proposte anche diverse ma che puntassero tutte a dare le soluzioni che gli elettori ci chiedono. Peccato che gli esponenti Pd locali e nazionali risultino totalmente assenti”.