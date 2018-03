Elezioni, la vittoria di Barboni (centrodestra): "E' arrivata inaspettata"

E' stata una notte molto lunga anche quella di Antonio Barboni, primo degli eletti con 34,30% al Senato con la coalizione di centrodestra (in rappresentanza di Forza Italia). "L'ho seguita nella sede del Comitato elettorale di Forza Italia a Rimini - spiega il medico romagnolo tra i primi fondatori di Forza Italia a Rimini ed ex consigliere comunale - Verso le 3 di mattina ho iniziato a capire che la mia vita sarebbe cambiata. Alla fine sono andato a dormire alle 5, ma mi sono svegliato dopo poco. E' stata una vittoria inaspettata per me anche perché non eravamo sicuri di contenere il Pd su Cesena. I candidati al Senato nel collegio erano tutti di Rimini, io, Tiziano Arlotti del Pd e Carla Franchini dei Cinquestelle. Era la città malatestiana che ci dava più preoccupazione, ma un volta che abbiamo visto che il crollo del Pd era maggiore delle previsioni, è stato semplice capire che il seggio era nostro".

Carla Franchini, infatti, si è piazzata al secondo posto con 30,87% e Tiziano Arlotti terzo con il 27,04%. "E' stato un segnale molto forte - continua Barboni - un grande urlo di protesta contro questi ultimi governi. Adesso bisogna capire col riparto proporzionale cosa accade, quanti seggi avranno i singoli partiti". Ma a Roma lei ci va sicuramente, quindi come si organizza? "Ridurrò il mio impegno di medico e vivrò questa nuova avventura col solito impegno che mi caratterizza - conclude Barboni - Porterò a Roma le esigenze di un territorio turistico, ma soprattutto, mi occuperò di sicurezza, un tema che interessa da vicino tutti i cittadini. Per quanto riguarda le iniziative che cercherò di perorare da subito è la divisione del ministero del Turismo da quello dei Beni culturali: com'era sotto il governo di Berlusconi. E' importante che settori così importanti abbiano una specifica e particolare attenzione".