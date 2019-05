Elezioni, il M5S non va oltre l'11%. Vergini: "Al ballottaggio non andrò a votare"

Alle elezioni comunali il M5S non va oltre l'11%. "Questa campagna elettorale comunque è stata un’esperienza molto positiva, soprattutto per il gran numero di cittadini ed associazioni che abbiamo incontrato, vorrei ringraziare anche tutti loro perchè ogni incontro è stato un arricchimento reciproco", afferma il candidato sindaco e consigliere comunale uscente, Daniele Vergini.

L'esponente pentastellato ringrazia "tutti coloro che ci sono stati vicini in questa campagna elettorale ed i forlivesi che hanno dato fiducia al M5S anche qui a Forlì, purtroppo non sufficienti per portare quel vero cambiamento di cui la nostra città avrebbe avuto tanto bisogno". Il 9 giugno la sfida sarà tra Gian Luca Zattini (centrodestra) e Giorgio Calderoni (centrosinistra): "Come ampiamente anticipato il M5S non darà indicazioni di voto per il ballottaggio, ogni nostro elettore deciderà con la propria testa. Io personalmente non mi recherò alle urne in quanto non ho alcuna fiducia dei due soggetti politici che si contenderanno la maggioranza, entrambi senza un programma politico credibile".



Conclude Vergini: "Penso che abbiamo dimostrato di essere interlocutori seri e preparati e vi garantisco che continueremo ad esercitare la nostra attività di opposizione in Consiglio comunale esattamente come abbiamo fatto nei passati 5 anni, anche se spesso ignorati o sminuiti dai media tradizionali. Chi ha avuto modo di conoscerci sa la passione e precisione con la quale ci siamo sempre mossi, la nostra sfida futura sarà farlo conoscere di giorno in giorno al maggior numero possibile di forlivesi".