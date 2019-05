Forlì verso il ballottaggio, Drei ai "tempi supplementari": "Rinuncia al bis? Nessun rimpianto"

Nel pomeriggio dello spoglio delle schede elettorali per la scelta del suo successore, anche il sindaco uscente Davide Drei ha fatto capolino in sala stampa e controllare i dati che affluiscono dai seggi.

Sindaco Drei, come legge il voto alle Europee?

"E' un voto che conferma con qualche dato più oggettivo la tendenza che ci si immaginava in questi mesi con la Lega al suo massimo storico, con percentuali perfino inattese, il crollo e dimezzamento del Movimento 5 stelle. Questo avrà nuove influenze sul governo nazionale come principale conseguenza. Aggiungo nella lettura anche una tenuta sostanziale del Partito Democratico. Questa è la sostanza degli orientamenti del nostro Paese, confermando un vento europeo che vede ci divisi tra europeisti e sovranisti".

Il voto amministrativo invece come lo vede?

"Una conferma che possono esserci sorprese importanti tra il voto europeo che segue dinamiche nazionali,rispetto a quello locale. Dalle grandi città al voto paiono arrivare delle conferme ai sindaci uscenti di centro sinistra, che sembrano aggiudicarsi la vittoria al primo turno, segno che il radicamento territoriale può generare un rapporto di fiducia diverso dal voto di opinione rispetto ai partiti. Per quanto ci riguarda, dai primi dati le sorprese arrivano da Meldola, che va verso la vittoria del candidato del Pd, sarebbe una vittoria significativa dal punto di vista simbolico (è il comune in cui ha governato Gian Luca Zattini, candidato di centro - destra, ndr). Rilevo una differenziazione territoriale: da una parte la valle del Bidente che va nella direzione del centro-sinistra e le altre vallate nell'altra direzione".

Ha rimpianti in questa giornata di spogli per una non ricandidatura al secondo mandato?

"E' sempre bello il clima elettorale, perché genera aspettative e speranze, ed anche progettualità. Ma non ho rimpianti perché è una decisione presa quasi un anno fa, con una forte convinzione. La volontà è che ci potesse esserci un candidato ampiamente condiviso e così è stato".

Ci sarà il ballottaggio?

"Il ballottaggio sta nelle cose, quando c'è la presenza di un terzo polo importante è inevitabile. Questo mi richiederà i tempi supplementari da sindaco".