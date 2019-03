Elezioni comunali, elettori europei: scade il 16 aprile la richiesta di iscrizione nelle liste

In occasione della prossima elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale, fissata per domenica 26 maggio, e dell'eventuale ballottaggio per l'elezione del Sindaco che si svolgerà domenica 9 giugno, anche i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea potranno votare nel Comune dove sono residenti presentando al sindaco - ove non l'abbiano già fatto in precedenza nello stesso o in altro Comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro martedì 16 aprile.

Il termine ultimo di presentazione della domanda di martedì 16 aprile ha carattere perentorio e, pertanto, non potranno essere accolte le domande presentate oltre tale data.

Nella domanda, da presentare agli uffici comunali, oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati: la cittadinanza; l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine; la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempre che non siano già iscritti; la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma del Testo Unico 28.12.2000, numero 445. Il Comune comunicherà tempestivamente l'esito della domanda. In caso di accoglimento gli interessati riceveranno la comunicazione per il ritiro della tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero 0543-712335 712864 email elettorale@comune.forli.fc.it