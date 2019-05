Seggi chiusi, inizia lo spoglio delle schede europee: tutti i dati in diretta

Seggi chiusi alle 23. Domenica si è votato per il rinnovo dell'Europarlamento, mentre undici comuni del Forlivese sono stati chiamati ad eleggere il nuovo sindaco ed i rappresentanti in Consiglio comunale. Ad urne chiuse, si procederà subito allo spoglio delle schede marroni, mentre lo spoglio delle schede azzurre, quelle relative alle elezioni amministrative, inizierà lunedì alle 14. L'affluenza alle urne è calata in serata dopo un impennata nel pomeriggio.

La diretta

Ore 00.10 Le proiezioni nazionali: secondo la prima proiezione Rai, la Lega è al 30 per cento. Il Pd al 21,3. Il M5S è al 20,2. Forza Italia è al 10, Fratelli d'Italia al 6, + Europa al 3,9. Secondo la prima proiezione Swg per La7, Lega guida col 32%, segue il Pd al 21,7% e il M5S al 19,6%. Forza Italia è all'8,6%, FdI al 6,2%. La copertura è del 13%.

Ore 00.07 Dopo 37 sezioni scrutinate in Emilia Romagna, Lega al 40,61%, Pd 27,42%, M5S 11,96%, Forza Italia 5,25% , FdI 4,50%, +Europa 2,85, Europa Verde 2,81%

Ore 00.04 Prime proiezioni: Lega al 32%

Ore 23.59 Iniziato lo scrutinio: in provincia dopo 3 seggi su 388 Lega al 34,57%, Pd 28,46%, M5S 12,32%, Forza Italia 6,22% , FdI 5,23%, +Europa 3,16, Europa Verde 2,73%, PdF 2,07%

Ore 23.52 DATO DEFINITIVO DI FORLI' PER LE COMUNALI: 68.40% (62308 su 91087 aventi diritto). Nel 2014 fu del 70,27%

Ore 23.50 DATO DEFINITIVO DI FORLI' PER LE EUROPEE: 69.63% (62386 su 89594 aventi diritto). Nel 2014 fu del 71,13%

Ore 23.49 Mancano i dati di Forlì e Tredozio

Ore 23.47 Il dato di Forlimpopoli: per le europee ha votato il 67,39% (72,34% nel 2014), mentre per le comunali il 66,22% (71,5% nel 2014)

Ore 23.40 Il dato di Santa Sofia per le europee: 77,03% (81,69% nel 2014)

Ore 23.39 Il dato di Santa Sofia per le comunali: 74,32% (79,35% nel 2014)

Ore 23.37 Il dato di Meldola per le europee: 70,99% (76,31% nel 2014)

Ore 23.36 Il dato di Bertinoro: 62,09%, nel 2014 fu del 68,14%

Ore 23.34 Secondo Exit Poll di Swg per La7: la Lega alle elezioni europee è il primo partito in Italia e si attesta tra il 27,5 e il 30,5%. Secondo partito il Pd con una percentuale tra il 21 e il 24%. Terzo il Movimento 5 Stelle tra il 19,5 e il 22,5%. Quarto partito Forza Italia tra l’8,5 e il 10,5% e quinto Fratelli d’Italia tra il 4,5 e il 6,5%.

Ore 23.30 La Lega vince e sfiora il 30%, il Pd diventa il secondo partito e il Movimento 5 Stelle diventa così la terza forza alle elezioni europee. Questo l’esito dei primissimi exit poll

Ore 23.27 Il dato di Predappio per le comunali: 72% (74,14%)

Ore 23.26 Il dato di Predappio per le europee: 71,79% (74,73% nel 2014)

Ore 23.25 Il dato di Dovadola per le europee: 56,11%, in linea col 2014 quando fu del 56,18%

Ore 22.23 Il dato di Rocca San Casciano per le comunali: 70,23% (76,68% nel 2014)

Ore 23.22 Il dato di Modigliana per le comunali: 72,28% (75,03% nel 2014)

Ore 23.21 Il dato di Rocca San Casciano per le europee: 72,04% (78,15% nel 2014)

Ore 23.20 Il dato di Modigliana per le europee: 74,58% (76,08% nel 2014)

Ore 23.19 Il dato di Castrocaro per le europee: 60,63% (63,47% cinque anni fa)

Ore 23.17 Il dato di Civitella: per le comunali affluenza del 71,41 (74,66% nel 2014), mentre per le europee il 73,97% (76,75% nel 2014)

Ore 23.13 Il dato di Portico: alle europee affluenza del 77,9% (72,54% nel 2014), mentre per le comunali è stata del 75,92% (70,81% il precedente)

Ore 23.11 Altre affluenze: a Premilcuore per l'europee ha votato l'83,95% (85,2% nel 2014), mentre per le comunali è stata del 79,34% (82,01 nel 2014)

Ore 23.08 Prima affluenza definitiva: a Galeata ha votato il 62,66%, inferiore al 66,20% del 2014

Ore 23.06 Secondo gli Exit Poll di Opinio per la Rai, la Lega alle elezioni europee è il primo partito in Italia e si attesta tra il 27 e il 31%. Secondo partito il Pd con una percentuale tra il 21 e il 25%. Terzo il Movimento 5 Stelle tra il 18,5 e il 22,5%. Quarto partito Forza Italia tra l’8 e il 12% e quinto Fratelli d’Italia tra il 5 e il 7%.

Ore 23 Europee 1° Multipoll per La7 (copertura al 90%): Lega tra 26.5 e 29.5%; Pd tra 21 e 24%; M5S tra 20 e 23%, Forza Italia tra 9 e 11%; FdI tra 5 e 7%

Ore 23 - La curiosità: In occasioni delle elezioni europee ed amministrative, il comune di Civitella è stato sorteggiato dal Tg della rete televisiva la7 come uno di quei comuni nel quale verranno effettuati exit poll per le elezioni europee.

Ore 23 L'affluenza per le europee in provincia alle 19 è stata del 58,07, mentre nel 2014 fu del 53,34%

Ore 23 Alle 19 in Emilia Romagna l'affluenza più alta in Italia col 55,17%

Ore 23 Seggi ufficialmente chiusi