Elezioni, balzo dell'affluenza alle 19: oltre un forlivese su due ai seggi

I Forlivesi rispondono presente alla chiamata alle urne. Alle 19 oltre un cittadino su due chiamato ad eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale ha espresso il proprio voto. A Forlì, dove si elegge il successore di Davide Drei, si è recato ai seggi il 57,88% (52722 cittadini). Affluenza con picchi superiori al 60% nei comuni dell'entroterra. Questi i dati: Forlimpopoli 56,12%, Civitella 60,38%, Predappio 60,48%, Meldola 59,76%, Premilcuore 67,17%, Rocca San Casciano 58,15%, Modigliana 61,15%, Portico e San Benedetto 68,74%, Predappio 60,48%, Santa Sofia 62,67% e Tredozio 58,60%.

Partecipazione al voto in crescita anche dove non si elegge il sindaco. A Bertinoro l'affluenza alle europee è stata del 51,29%, in aumento rispetto al 2014 quando fu del 50,52% (alle 12 il dato era del 20,67%), a Castrocaro 47,97% (20,82% alle 12), a Dovadola il 45,14% (16,11%) e Galeata il 50,52% (18,66%). A Forlì l'affluenza è stata del 58,91%, mentre nel 2014 fu del 51,2%.

Così alle 12 per le comunali

A Forlì aveva votato il 24,31%, in linea col dato del 2014. A Civitella si era presentato ai seggi il 26,78%, a Forlimpopoli il 23,5%, a Meldola il 27,49%, a Modigliana il 25,93%, a Portico e San Benedetto il 26,63%, a Predappio il 25,22%, a Premilcuore il 29,42%, a Rocca San Casciano il 23,64% a Santa Sofia il 25,59% e a Tredozio il 25,61%. A livello provinciale l'affluenza era stata del 24,23%.