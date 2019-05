Elezioni a Meldola, confronto tra i quattro candidati in piazza Felice Orsini

Si conclude a Meldola la campagna elettorale con il confronto pubblico dei quattro candidati in piazza Felice Orsini. L'evento, in programma martedì, alle 20.30, è stato organizzato da Cesare Valentini, presidente del Movimento “Noi Meldolesi” che sostiene il candidato sindaco Ermano Giunchi. L'iniziativa prevede la partecipazione di Laura Stradaroli (lista civica senza partiti “Un sogno per Meldola”), Cristina Bacchi (lista “Meldola C'è” sostenuta da Lega e Forza Italia ) e Roberto Cavallucci (lista “Idee per Meldola” sostenuto dalla sinistra). Moderatore dell'incontro sarà il giornalista Gaetano Foggetti, responsabile della sede forlivese del Corriere Romagna. Quattro le domande a rotazione che verranno poste ai candidati, alle quali faranno seguito quelle dei giornalisti invitati. In caso di maltempo il confronto si terrà sotto la loggia Aldobrandini. La cittadinanza è invitata all'evento.