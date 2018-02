Elezioni, confronto sull'agricoltura: a Forlì arriva il ministro Martina

Un confronto sui temi dell'agricoltura, per condividere gli obiettivi raggiunti in questi anni e le proposte e le idee per il futuro nel campo delle politiche agricole. Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, sarà alla Fiera di Forlì, lunedì alle 15. Con lui dialogheranno Marco Di Maio, candidato alla Camera dei Deputati, Stefano Collina, candidato al Senato della Repubblica e Sergio Ceccarelli, responsabile Forum Politiche agricole del Pd forlivese. Si toccheranno in particolare i temi della sicurezza in agricoltura e del Fondo di solidarietà per le assicurazioni. Interverranno rappresentati delle cooperative e delle associazioni agricole del territorio. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.