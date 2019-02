Chiamata alle urne per eleggere il Consiglio provinciale

Si svolgeranno sabato le elezioni del Consiglio provinciale della Provincia di Forlì-Cesena. I sindaci e i consiglieri dei Comuni del territorio provinciale, in tutto 428 elettori, saranno chiamati a votare per il rinnovo dei 12 componenti del Consiglio Provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio costituito nella sede della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza G.B. Morgagni a Forlì.

Ciascun elettore (sindaco o consigliere comunale) è chiamato ad esprimere un voto per una lista di candidati e può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista prescelta. Il corpo elettorale provinciale è suddiviso in sei fasce demografiche. A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune, ogni elettore riceverà schede di colore diverso ed esprimerà un voto con un diverso «indice di ponderazione.