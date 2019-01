Elezioni consiglio provinciale, si presenta la lista "La provincia di Forlì-Cesena per la Romagna"

Sono nove i consiglieri di vari Comuni della Provincia di Forlì-Cesena che compongono la lista dei ‘papabili’ consiglieri provinciali dell’area di centro-destra alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, depositata in questi giorni da Andrea Cintorino, segretario provinciale della Lega, e da Luca Bartolini, commissario provinciale di FI. Nella lista, denominata “La provincia di Forlì-Cesena per la Romagna”, ci sono i nomi di Lina Amormino, Daniele Avolio, Deniel Casadei, Marco Catalano, Stefania Ciani, Fabio Fabbri, Eliana Gardini, Davide Minutillo e Antonella Ricci. Le elezioni del Consiglio provinciale si svolgeranno il 9 febbraio prossimo e sono rivolte al corpo elettorale formato da tutti i sindaci e dai consiglieri comunali del territorio forlivese e cesenate.