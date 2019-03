Elezioni, Costantini (Lega): "Giovani al centro del programma di centrodestra"

"Al centro del programma elettorale del nostro candidato sindaco, Gian Luca Zattini, ci saranno anche e soprattutto i giovani". È il responsabile del Movimento under 30 della Lega Romagna, Andrea Costantini, a dire che “le politiche giovanili giocheranno un ruolo strategico nella definizione dei contenuti della nostra piattaforma elettorale. Stiamo lavorando a un programma che metta al centro i ragazzi, gli studenti e le loro esigenze. A partire dall’offerta di spazi ricreativi, sale studio e centri di aggregazione che oggi sono troppo pochi e qualitativamente insufficienti. Dobbiamo far sì che i ragazzi, anche quelli più giovani, si sentano protagonisti nella definizione delle politiche di questa Amministrazione, che ne condividano le scelte e che non vengano relegati a semplici spettatori. Lo faremo partendo dall’ascolto, dal dialogo e dalla consapevolezza che chi ci ha preceduto, nel governo di questa città, ha messo i giovani e loro richieste in secondo piano".