Elezioni amministrative, Bacchi: "Meldola deve diventare la città delle piste ciclabili"

Un tour dei bar meldolesi: così Cristina Bacchi, candidata sindaco, insieme all'associazione "Meldola C'é", che sostiene la sua corsa a prima cittadina, ha iniziato da sabato scorso una serie di incontri con i residenti per raccogliere idee e consigli in vista della redazione di un programma elettorale partecipato e “cucito addosso” ai cittadini. Dopo le prime giornate di confronto iniziano infatti già ad emergere alcuni aspetti che entreranno a far parte degli obiettivi amministrativi della Bacchi.

"La Giunta Zattini ha realizzato un ingente piano di opere pubbliche, ultima delle quali la splendida trasformazione del vecchio macello nella nuova biblioteca, che presto sarà inaugurata - prosegue Bacchi -. Altre sfide ci attendono in futuro e se sarò Sindaco mi impegnerò a realizzare una rete di piste ciclabili che colleghino Meldola a Forli e a San Colombano. Ho riscontrato che si tratta di un'esigenza molto sentita dai nostri concittadini per consentire stili di vita migliori di quelli attuali e diminuire il traffico veicolare".

"Credo, inoltre, che a San Colombano occorra trovare urgentemente un accordo con l'azienda di pubblico trasporto affinché il tram numero 96 raggiunga regolarmente il centro della frazione. È un servizio da garantire in quanto indispensabile per una comunità popolosa come quella di San Colombano", conclude. Il calendario delle iniziative è consultabile sulla pagina Facebook Meldola C'è e sul sito www.cristinabacchi.it