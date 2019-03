Elezioni, da Biserna appello ai candidati sindaci: "Fatti e non parole"

"Forlì ha bisogno di un salto di qualità adesso". L'ex vicesindaco Giancarlo Biserna, ora nell'associazione "Forlìperbene", sprona i candidati sindaci alla concretezza, elencando "opere da realizzare con nomi e cognomi" ed invitandoli a " mettete in secondo piano i soliti riti dell ascolto, dello stare dalla parte della gente, dei bei discorsi generici e ideologici del pro e contro l' uno e l' altro".

"Va bene la visione della città tra dieci venti anni, ma adesso venite al dunque - sottolinea Biserna -. Qui ed ora. Forlì ha bisogno di un salto di qualità adesso, non dopodomani l'altro. Occorre dire cosa si farà subito per rendere vivo il centro storico. Atti concreti". Tra gli argomenti sui quali l'ex vicesindaco ritiene necessario focalizzarsi anche l'abbattimento delle tasse, una semplificazione dei regolamenti, l'incremento del trasporto pubblico ed i relativi collegamenti dai quartieri al centro città.

Tra le idee quelle di "regalare ai cittadini Palazzo Albertini perchè vi facciano incontri ed attività a loro piacimento senza passare da norme stringenti", ma anche la necessità di "un vero progetto di assistenti civici nuovo fiore all'occhiello del Comune". Biserna chiede anche ai candidati sindaci programmi sulla curva del verde della città e la lotta del degrado ed eventuali investimenti, ma anche "garanzie che le tariffe di Alea non siano più alte di quelle di Hera"

Altro argomento a cuore dell'ex vicesindaco è la partecipazione" ed i quartieri. Poi invita i candidati ad annunciare i nomi degli assessori prima del voto. "Queste ed altre cose concrete sono quelle che interessano i cittadini - conclude Biserna -. Per favore questa campagna elettorale fatela a partire dalle vostre precise risposte su questi punti. A onor del vero dobbiamo dire che il candidato sindaco dei 5 Stelle è da tempo sul pezzo e va in questa direzione. Ma gli altri? Il voto dei forlivesi è da conquistare sui fatti e non sulle parole".