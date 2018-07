Elezioni del 2019, Pompignoli a Salotto blu: "La Lega si presenterà assieme ai partner di centrodestra"

Massimiliano Pompignoli, avvocato e consigliere regionale della Emilia Romagna, conversando a VideoRegione con Mario Russomanno ha affrontato temi di politica locale e nazionale. Si è soffermato sulle prospettive delle città nelle quali, nel 2019, si voterà per eleggere sindaci e consigli comunali: "Vedo seriamente in difficoltà il centro-sinistra, per quanto sia prevedibile la nascita di liste a supporto di chi detiene il potere da settanta anni. Per quel che riguarda il mio partito, la Lega, immagino candidature messe a punto assieme a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, i nostri alleati storici. Non vedo al momento i presupposti per liste comuni con il Movimento 5 Stelle". La trasmissione andrà in onda sabato alle 23 e 15.