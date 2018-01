Elezioni, Marco Di Maio ricandidato al parlamento: "No a listini e paracaduti"

Il forlivese Marco Di Maio candidato per il secondo mandato da parlamentare. La direzione nazionale del Pd ha approvato le candidature al parlamento in vista delle elezioni del 4 marzo. "Sarò candidato alla Camera senza alcun paracadute, listino bloccato o altro - spiega sulla sua pagina Facebook -. Sarò candidato nel collegio uninominale di Forli-Faenza e verrò eletto solo se risulterò il più votato tra i candidati di tutte le coalizioni e di tutti i partiti. I comuni che fanno parte del collegio sono Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Forlì, Tredozio, Modigliana, Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, Bagnara di Romagna e Cotignola". Lunedì sera alle 20.30 a Bussecchio (Via Cerchia, 98) è in programma un incontro col deputato forlivese. "Ci candideremo a rappresentare tutto il territorio - afferma -. ci rivolgeremo a tutti, con la forza dei fatti, con l’impegno e la determinazione di sempre".

COME SI VOTA - Nella cabina elettorale ci saranno due schede: una per la Camera e l’altra per il Senato. Nella prima, dentro un rettangolo, ci sarà stampato il nome del candidato e lo si potrà votare esprimendo un voto su uno dei simboli della coalizione oppure direttamente sul nome, votando direttamente la persona.