Elezioni europee, il dato delle preferenze: Matteo Salvini fa il pieno di voti anche nel Forlivese

Matteo Salvini fa il pieno di voti anche in Romagna. Nella provincia di Forlì-Cesena, il leader della Lega è stato il più votato per quanto riguarda le preferenze espresse sulla scheda elettorale delle Europee con 10.087 preferenze. Seconda, sempre per il Carroccio, è Vallì Cipriani con 1.146 preferenze, terzo Gabriele Padovani 656. Nel Pd invece sono state espresse 7.963 preferenze per Carlo Calenda, 3.086 per l’assessore regionale Elisabetta Gualmini, 2.484 Paolo De Castro 2.482 e 1.004 Cecile Kyenge. Si conferma la tradizione del M5S di assegnare pochi voti di preferenza: il più votato in provincia di Forlì-Cesena è Marco Zullo con 297 voti, la riminese Carla Franchini ottiene 199 preferenze. Tra gli altri romagnoli si segnalano le 51 preferenze per Eugenio Fusignani, assessore comunale di Ravenna del Pri, candidato con +Europa, le 84 preferenze per Marco Affronte, eurodeputato riminese uscente candidato con Europa Verde . Nelle fila della “Sinistra” la forlivese Chiara Mancini riporta 248 preferenze e Mirko De Carli, leader romagnolo del Popolo della Famiglia, ottiene 67 preferenze.

Il dato di Forlì

I forlivesi, votando sulla scheda marrone, hanno scritto Salvini per 2.679 volte, mentre Calenda (Pd) ha ottenuto 2.594 preferenze. Terza Gualmini (Pd) 856. Seguono Silvio Berlusconi (Forza Italia) 743 preferenze, De Castro (Pd) 696, Kyenge (Pd) 370, Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) 359, Maria Cecilia Guerra (Pd) 334, Valentina Castaldini (Forza Italia) 294, Vallì Cipriani (Lega) 291, Isabella De Monte 246 e Federico Piazzarotti 213. Questi sono i candidati che hanno ottenuto più di 200 preferenze in città.