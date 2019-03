Elezioni, "Fermiamoci ad ascoltare": Meldola C'è organizza un incontro pubblico sui temi sociali

Un incontro pubblico con associazioni e referenti del settore per affrontare insieme alcuni fra i temi più delicati riguardanti la vita della comunità locale: le problematiche degli anziani e della non autosufficienza, il disagio giovanile, l'indigenza economica, la tutela dell'infanzia e le pari opportunità. Questi argomenti saranno al centro della serata “Fermiamoci ad ascoltare”, promossa dal movimento "Meldola C'è" e programmata a Meldola per mercoledì, alle 20:30, nella sala dell'Arena Hesperia.

"L'ascolto come metodo per affrontare consapevolmente le sfide sociali dei prossimi anni - anticipa Cristina Bacchi, leader del movimento, nonché candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative - e per trasformare le criticità in scelte di governo e unità d'intenti. Questo appuntamento rappresenterà un importante momento di confronto per aggiornare e perfezionare le linee programmatiche che vorrei realizzare basandomi sulle esperienze di chi quotidianamente deve misurarsi con la complessa realtà del nostro territorio. Credo, insomma, che solo attraverso un affiatato gioco di squadra e la condivisione degli obiettivi si possano concretizzare politiche veramente efficaci a sostegno delle famiglie meldolesi e dei membri più fragili della nostra comunità". L'incontro “Fermiamoci ad ascoltare” è pubblico.