Elezioni, Forlì al ballottaggio. Il Pd: "Era nell'aria. Ci giocheremo la partita fino all’ultimo voto"

"Grande soddisfazione" per la riconferma dei sindaci uscenti a Santa Sofia e Civitella e "per gli straordinari risultati" a Meldola, che arrivava da due mandati di amministrazione di Gian Luca Zattini, Modigliana e Forlimpopoli. E' quanto afferma il segretario territoriale del Partito Democratico, Valentina Ancarani, che aggiunge: "I miei complimenti vanno a tutti i sindaci eletti, ai quali auguro buon lavoro. La tendenza nazionale riscontrata alle elezioni Europee è stata confermata in diversi Comuni del territorio, come, ad esempio, Predappio. Ringrazio davvero i candidati che hanno lavorato in questi Comuni, per cercare di portare a casa la vittoria. A Forlì si è arrivati, come era nell’aria, al ballottaggio: ora ci giocheremo la partita fino all’ultimo voto. Le elezioni comunali iniziano adesso".

"Questi dati – prosegue il segretario comunale Massimo Zoli - ci fanno capire che queste due settimane, che ci separano dal ballottaggio, saranno di duro lavoro. I nostri candidati hanno ottenuto un buon risultato di preferenze, confermando il Pd come primo partito in città. Ora dovremo lavorare insieme con Giorgio Calderoni e le altre liste che lo hanno sostenuto per fare sì che la città di Forlì resti inclusiva, sostenibile, guardando al futuro e non al passato”.