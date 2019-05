Elezioni comunali, 11 comuni del Forlivese eleggono il nuovo sindaco: la diretta dello spoglio, tutti i dati

E' arrivato il momento dello spoglio delle schede amministrative. Sono undici i comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale: Forlì, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico San Benedetto, Modigliana e Tredozio. Rispetto alla chiamata alle urne del 2014, l'affluenza a livello provinciale è stata del 69,61%, contro il 71,91% di cinque anni fa. A Forlì, dove si elegge il successore di Davide Drei, ha votato il 68.40% (62308 su 91087 aventi diritto), mentre nel 2014 espressero la propria preferenza ai seggi il 70,27%. Questi i dati per ciascun comune chiamato al voto: Civitella 71,44%, Forlimpopoli 66,22%, Meldola 69,41%, Modigliana 72,28%, Portico 75,92%, Predappio 71,43%, Premilcuore 79,34%, Rocca San Casciano 70,23%, Santa Sofia 74,32% e Tredozio 70,47%.

Le elezioni Europee hanno sancito la vittoria della Lega a livello nazionale, regionale e provinciale a Lega, mentre il Movimento 5 Stelle ha perso voti, diventando la terza forza dietro il Pd. A Forlì è stato un testa a testa, col Pd che ha prevalso col 32,83% (19959 voti), ma la Lega ha ottenuto il 32,25% (19606).

La diretta

Ore 14.44 Zoffoli (Pd): "Calderoni personaggio importante, che ha riscosso simpatia tra la gente"

Così il consigliere regionale a TeleRomagna: "Al ballottaggio se la giocherà bene. C'è interesse anche delle giovani generazioni"

Ore 14.43 Paolo Zoffoli (Pd): "La Lega ha vinto, il Pd ha tenuto e il M5S ha perso"

Così il consigliere regionale a TeleRomagna: "Spero che per le amministrative ci siano altri ragionamenti. Contiamo di recuperare un consenso importante"

Ore 14.39 Antonella Celletti (Lega): "Ce lo aspettavamo, ma è sempre una sorpresa".

Così l'esponente del Carroccio a TeleRomagna: "Dobbiamo ringraziare Salvini, con la sua politica del fare, i militanti e gli elettori. Noi concretizziamo quello che diciamo".

Ore 14.27 ELEZIONI EUROPEE, L'ANALISI - Dall'egemonia gialla a quella verde senza passare dal rosso

La Lega è prima nelle province di Forlì-Cesena e di Rimini, superando ampiamente il Pd a Rimini città e finendo di fatto in parità a Forlì. E' la fotografia del nostro territorio che viene restituita dal voto delle Europee, in attesa dello spoglio delle elezioni amministrative per i sindaci, nelle quali spesso le logiche di voto possono essere anche sorprendentemente diverse.

Ore 14.25 Siamo in attesa dei primi dati

Ore 14 Davide Minutillo soddisfatto della crescita di Fratelli d'Italia

"Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Un dato è chiaro l’aria sta cambiando e il modello di centrodestra a trazione Lega e Fdi è vincente nei nostri territori", dicono Davide Minutillo segretario provinciale Fdi e capolista Fdi Forli, e Roberto Petri commissario Provinciale Fdi

Ore 14 Morrone: "Un grandissimo successo"

“Un grandissimo successo che premia il nostro lavoro sul territorio e le politiche di ascolto e del fare che abbiamo portato avanti nel Paese". Lo dice Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna

Ore 14 Parla il segretario provinciale della Lega, Andrea Cintorino

"Un ottimo risultato che premia il nostro lavoro sul territorio - scrive su Facebook -. Ringrazio gli Elettori che ci hanno dato fiducia, i militanti e i responsabili locali della Lega che hanno profuso, in questa campagna elettorale, tutto l’impegno possibile. Il nostro pragmatismo, il saper intercettare le necessità delle persone e dei territori e la capacità di dare risposte serie e concrete ci hanno premiato. Non deluderemo chi ci ha accordato fiducia. Anzi, l’appoggio e la simpatia che la gente ci ha dimostrato in questa campagna elettorale ci stimola a dare sempre di più, a batterci perché le istanze del nostro territorio siano ascoltate, non solo a livello nazionale, ma soprattutto in Europa".

Ore 14 Si parte con lo spoglio delle schede. A Forlì sono 109 sezioni