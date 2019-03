La legittima difesa irrompe nella campagna elettorale, Mezzacapo contro Calderoni: "Distaccato dalla realtà"

"Credo che il candidato a sindaco del centrosinistra per Forlì, Giorgio Calderoni, abbia parlato a sproposito senza nemmeno aver letto la nuova legge sulla legittima difesa perché l'ha salutata con disgusto con una dichiarazione gravissima. Calderoni si è addirittura arrogato il potere di dire che la città di Forlì rifiuta questo ritorno al Far West". Daniele Mezzacapo, segretario comunale della Lega di Forlì, candidato alla carica di vise-sindaco alle amministrative del 26 maggio, afferma come Calderoni sia "completamente distaccato dalla realtà".

"Il candidato del Centrosinistra - dice il leghista - non sa nemmeno che le bande di ladri hanno passato quasi tutte le abitazioni della periferia forlivese e buona parte della città. Si faccia un giro nelle campagne forlivesi e lo sfido a trovare qualche famiglia che non abbia subito almeno una razza. Forse Calderoni guarda i dati dei furti e li commenta in calo, senza nemmeno sapere che la gente non fa più nemmeno denuncia, perché troppo spesso, fino adesso, era tempo perso proprio per le carenze di certa magistratura".

"Il candidato del centrosinistra - dice Mezzacapo - avrebbe fatto meglio a stare zitto e non prendere in giro i forlivesi. Forse Calderoni non sa che la stragrande maggioranza dei cittadini chiedeva questa legge che ha lo scopo di arginare il grave problema dei furti nelle case grazie anche al fatto che va ad aumentare le pene per i reati contro il patrimonio. Con tutto il rispetto per la maggior parte dei magistrati tra i quali ci sono tantissimi stimati e riconosciuti luminari del diritto, troppe volte abbiamo assistito al buonismo di altri, con la mano troppo leggera nei confronti dei delinquenti che ci entrano nelle case".

"Sono certo, invece, - conclude Mezzacapo - che la maggior parte della popolazione di Forlì ha accolto con grande entusiasmo la nuova legge voluta e promossa dalla Lega. Forlì deve cambiare, facciamo basta con questa gente".