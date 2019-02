Elezioni, la Lega lancia il "Venerdì dei giovani": attività e tavoli tematici

Anche i giovani del Carroccio saranno parte attività della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di maggio. Andrea Costantini, segretario dei Giovani Lega Romagna, annuncia un appuntamento settimanale "per parlare di identità e futuro". "Lo abbiamo soprannominato il ‘venerdì dei giovani’ - spiega Costantini -. Tra gli argomenti ci saranno anche i problemi delle nuove generazioni, quelli che noi stessi viviamo, e delle soluzioni che abbiamo individuato".

L'esponente del Carroccio spiega inoltre che "scuola, università, lavoro, sport, sicurezza, bullismo, famiglia e tanto altro sono i temi su cui vogliamo misurarci, raccogliendo le esperienze dei nostri coetanei". Il progetto di ascolto si terrà ogni venerdì, dalle 15.30 alle 18, nella sede del Comitato elettorale, in piazza Saffi, 2, sotto il loggiato. "Sarà in quella sede che realizzeremo attività e tavoli tematici, che, crediamo, possano risultare di grande interesse per tutti", conclude Costantini.