Elezioni, "Forlì Verde e Solidale" terza forza della coalizione di Calderoni: "Al lavoro per chiudere il divario da Zattini"

La lista "Forlì solidale e verde", formata da Socialisti, Verdi e indipendenti, conferma i voti che ottenne nel 2014 (quando all'epoca dei fatti c'era anche Scelta Civica) e si conferma la terza lista della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Forlì di Giorgio Calderoni. "Ringraziamo tutti i cittadini che direttamente o indirettamente hanno condiviso il nostro programma e sostenuto i nostri candidati - scrivono in una nota congiunta Psi e Verdi -. Il ballottaggio che ci attende, che non era poi così scontato, ci vedrà impegnati nei prossimi giorni per contribuire all'annullamento del divario e portare Giorgio alla fascia di sindaco, evitando di consegnare il futuro della città, e quindi il futuro dei nostri figli ,al centro destra a trazione leghista. Invitiamo quindi tutti i cittadini che già hanno votato per la coalizione di centro-sinistra a tornare compatti, il 9 giugno prossimo alle urne,magari sforzandosi di portare anche elettori che per sfiducia avevano disertato il voto. Avanti assieme, il risultato è possibile,occorre impegno e convinzione che da parte nostra saranno massimi".