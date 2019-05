Nuovo sindaco in rosa per Forlimpopoli, l'emozione di Milena Garavini: "Risultato non scontato"

"Sono molto emozionata". Così il neo sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, commenta la netta affermazioni alla chiamata alle urne per il rinnovo dell'amministrazione comunale, che l'ha vista trionfare con oltre il 55%. "Dopo il risultato delle europee non davamo nulla per scontato - ha dichiarato ai microfoni di TeleRomagna -. Sono molto contenta. Abbiamo cercato di fare un lavoro il più possibile inclusivo e di guardare oltre gli schieramenti e alla fine la cittadinanza ha capito e ci ha premiato. Ci impegneremo a fare del nostro meglio per il meglio di questa città". Garavini ha anche parlato del progetto di comunicazione stradale tra Forlì e Cesena: "Quella strada deve andare avanti celermente e abbiamo iniziato con tutti i lavori di progettazione. Stiamo seguendo l'iter della gara d'appalto. E' importante farlo il primo possibile. Vogliamo guardare ad una prospettiva più ampia, con collaborazioni non solo con Forlì e Cesena. E' importante fare squadra".