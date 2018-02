Forza Italia: "M5S? Avevano la Rimborsopoli e hanno battagliato per i gettoni di presenza"

“Alla faccia della purezza, del senso del dovere, della responsabilità. I fatti accaduti all’interno del Movimento 5 Stelle relativamente ai versamenti sulle donazioni previste dai regolamenti interni al movimento, sono emblematici di quanto i dirigenti e i parlamentari predichino bene e razzolino male”: è l'attacco che viene da Forza Italia, con una nota del gruppo consigliare, diretta ai colleghi del M5S.

I consiglieri berlusconiani rinfacciano in particolare al M5S la battaglia politica fatta sui gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni della conferenza dei capigruppo: “Della questione etica ne hanno fatto un motivo di orgoglio di movimento, a tutti i livelli, ricordiamo il caso sollevato in Consiglio Comunale a Forlì dove i consiglieri pentastellati hanno a lungo polemizzato sulla loro presunta purezza e sulla speculazione da parte di tutti gli altri. Hanno creato nell’opinione pubblica una sorta di pensiero distorto che fa il paio con la loro presunta onestà sbandierata a tutti i livelli”.

Quindi scrive Forza Italia: “Invitiamo gli elettori e i simpatizzanti dello stesso Movimento 5 Stelle a riflettere bene prima di dare a costoro il loro voto. Noi, infatti, comprendiamo le ragioni degli elettori che, presi dalla rabbia e dalle difficoltà che si incontrano quotidianamente, ritengono che la politica debba cambiare e che coloro che si incaricano di rappresentarli a livello istituzionale debbano essere uomini e donne al di sopra di ogni sospetto. Ma sono tali per definizione coloro che oggi rappresentano il M5s o come è evidente dai fatti nazionali e locali fin qui verificatisi sono anche costoro esseri umani soggetti alle normali debolezze? E se addirittura non si attengono a una regola che si sono imposti, è lecito dubitare di ciò che potrebbe verificarsi quando dovessero essere a contatto con beni monetari e materiali, svolgendo funzioni amministrative e di governo? Se a queste riflessioni si volessero aggiungere come cartina di tornasole le tante occasioni in cui i rappresentanti del M5s hanno dimostrato una vera e propria incapacità ad affrontare le problematiche proprie dell’attività di governo, si avrebbe un quadro alquanto desolante su ciò che si verificherebbe qualora questi signori dovessero arrivare al potere”.

“Da ultimo, basti pensare che le proposte che oggi leggiamo sui programmi dei 5 Stelle si caratterizzano per una particolare pesantezza fiscale e tributaria, che si abbatterebbe come un macigno sulla società e sui cittadini. Vogliamo concludere dicendo che anche lo stesso reddito di cittadinanza rischierebbe di essere di fatto una misura palliativa per i più poveri in quanto, sullo stesso, si dovrebbero applicare aliquote massacranti. Forza Italia si rivolge quindi a coloro che pensano di votare Movimento 5 Stelle chiedendogli di ponderare e di riflettere prima di consegnare il potere di governarci a coloro che in pochi anni ha dato questa prova di se stessi”, conclude la nota.