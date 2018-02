Elezioni, Forza Italia presenta il suo programma: "Il centro-destra vincerà"

Sabato dalle 14,30 il salone comunale di Forlì ospiterà un incontro di Forza Italia alla presenza della senatrice Anna Maria Bernini, capolista al Senato; del consigliere regionale Galeazzo Bignami, capolista alla Camera nel collegio romagnolo, dei candidati forlivesi e anche dei massimi dirigenti nazionali di Forza Italia. Si tratta, viene annunciato dagli azzurri, di "una grande manifestazione per mettere al centro i contenuti e le proposte del nostro programma. Saranno illustrate ai cittadini le ricette del Centro Destra e di Forza Italia per curare i mali del nostro Paese. Ai romagnoli e a tutti i forlivesi è rivolto l’invito a partecipare".

"Un'occasione più unica che rara per prendere parte ad una profonda disamina dei punti programmatici che possono dare una grande speranza al popolo italiano - prosegue la nota di Forza Italia -. Sulla sicurezza e sull’immigrazione per dare l’Italia agli Italiani.

Sulla politica economica per dare ai cittadini una risposta ai bisogni delle nuove povertà e per dare ai giovani un posto di lavoro con la crescita economica, possibile solo con il taglio profondo delle imposizioni fiscali e tributarie. Per dare alla Romagna e ai Romagnoli la loro identità e la possibilità, con i loro soldi, di fare in Romagna gli investimenti infrastrutturali assolutamente necessari". Un evento, conclude la nota, che "che precede la vittoria del centro destra alle prossime elezioni del 4 marzo".