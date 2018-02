Elezioni, Forza Nuova candida anche tre forlivesi

Ci sono anche Forza Nuova e il Movimento Sociale – Fiamma Tricolore, attraverso la lista "Italia agli Italiani", in tutti i collegi di Camera e Senato della regione Emilia-Romagna. Tra i candidati romagnoli spiccano i volti noti di Mirco Ottaviani, responsabile regionale del movimento politico Forza Nuova, e Desideria Raggi, responsabile per la provincia di Ravenna nonché presidente dell'associazione "Evita Peron", struttura femminile del movimento forzanovista. Entrambi risultano candidati alla Camera dei Deputati rispettivamente per i collegi uninominali di Rimini e Ravenna.

Anche al Senato spiccano nomi importanti tra i quali Fabrizio Fiorini, noto giornalista "scorretto" e redattore della rivista "l'Uomo Libero", capolista nel collegio plurinominale, Mirco Santarelli, segretario cittadino di Faenza e capostipite di Forza Nuova in Romagna, candidato al collegio uninominale di Ravenna, e Roberto Lo Giudice, responsabile sul territorio provinciale riminese e candidato al collegio uninominale di Rimini. Il candidato del collegio di Cesena è il cesenate Omar Cappelletti, mentre in quello di Forlì è la forlivese Giulia Piolanti. Capolista del collegio plurinominale al Senato è il forlivese Fabrizio Fiorini. Altri candidati sono la savignanese Bartolomia Mauro e il forlivese Elvis Corazza.

Candidati collegio plurinominale Camera

-Valeria Arlotti

-Luca Marchiani

-Silvia Berardi

-Elvis Corazza

-Uninominale Cesena Omar Cappelletti

-Uninominale Ravenna Desideria Raggi

-Uninominale Rimini Mirco Ottaviani

-Uninominale Forlì Giulia Piolanti

Candidati collegio plurinominale Senato

-Fabrizio Fiorini

-Giorgia Babini

-Salvatore Smecca

-Bartolomia Mauro

-Uninominale Rimini Roberto Lo Giudice

-Uninominale Ravenna Mirco Santarelli

-Uninominale Ferrara Vita Staffieri

-Uninominale Bologna Katia Giannini