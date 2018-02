Elezioni, Fratelli d'Italia a Modigliana e Tredozio: "Tutelare il Made in Italy e l'export"

Martedì una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata a Tredozio e Modigliana per visitare le aziende del territorio. Presenti Davide Minutillo, candidato alla camera dei deputati, di 30 anni, ed Ylenia Lucaselli candidata capolista di Fratelli d’Italia, avvocato di 41 anni e sposata con l’imprenditore americano titolare della Southern Glazer’s Wine and Spirits, colosso internazionale dell’esportazione del vino.

Alla delegazione si sono uniti anche i sindaci Valerio Roccalbegni e Simona Vietina che hanno accompagnato il gruppo nella visita alla cantina sociale di Modigliana Agrintesa ed alla fabbrica di calzature di Tredozio Facit. “La Romagna è formata da tante piccole realtà endo-gastronomiche ed imprenditoriali che devono essere maggiormente tutelate e valorizzate. Lo Stato deve prevedere maggiori agevolazioni fiscali per queste eccellenze che rappresentano la linfa economica e commerciale del nostro paese e della nostra terra", dice Lucaselli.

Ed ancora: "Come Fratelli d’Italia ci impegneremo e mi impegnerò personalmente per tutelare le esportazioni dei nostri prodotti all’estero ma soprattutto per garantire e salvaguardare il marchio Made in Italy. Per questo ho scelto di scendere in campo e di mettere a disposizione la mia esperienza internazionale di avvocato ed imprenditrice nel campo agroalimentare“ continua Lucaselli.

Davide Minutillo ha espresso il proprio sostegno ad Ylenia Lucaselli ed ha spiegato come la tutela dei piccoli comuni passa attraverso una defiscalizzazione delle piccole attività presenti nei piccoli centri che ormai svolgono un servizio per i cittadini e di come sia necessario investire maggiormente in infrastrutture per collegare i comuni limitrofi alle grandi città per agevolare i lavoratori pendolari.