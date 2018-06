Galeata elegge il nuovo sindaco, tutte le info: come si vota, la scheda, i candidati

Galeata si prepara ad eleggere il nuovo sindaco. Sono complessivamente 1843 gli elettori chiamati alle urne, che saranno aperte domenica dalle 7 alle 23. In corsa ci sono il sindaco uscente Elisa Deo, candidato con la lista civica "Liberamente", autonoma e definita "trasversale", di orientamento di centro-sinistra ma con un passato burrascoso di rapporti col Pd; Roberto Casamenti, indipendente della lista ‘Il Gusto del Bello’; Marcello Naldini, della lista ‘Naldini per Gaglieda’, che gode dell'appoggio della coalizione di centrodestra e della Lega; Luca Taffetani, medico veterinario dell’Ausl Romagna, che corre per il Movimento 5 Stelle. Domenica l'ufficio elettorale sarà aperto dalle 7 alle 23, mentre sabato dalle 9 alle 18.

Come si vota

Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Trasporto disabili

Per fruire del servizio di trasporto ai seggi riservato a persone con difficoltà di deambulazione (su sedia a rotelle), è possibile telefonare entro sabato alle 18 all'ufficio elettorale comunale al n.tel.0543975413. Il servizio sarà svolto dalle 16 alle 18 di domenicada un dipendente del Comune su mezzo reso disponibile dall'Azienda San Vincenzo de Paoli.

Diritto di voto da parte di elettore fisicamente impedito ad esercitarlo autonomamente

Questi gli orari per il rilascio del certificato medico per il voto assistito: dalle 11 alle 12 di sabato e domenica negli ambulatori dell'Ausl a Galeata.