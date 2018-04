Elezioni a Galeata, il M5S annuncia il candidato sindaco: è il medico veterinario Luca Taffetani

Il Movimento 5 Stelle si presenterà alle prossime elezioni amministrative del comune di Galeata il 10 Giugno con una propria lista certificata. Il candidato sindaco è Luca Taffetani, medico veterinario e ispettore degli alimenti nel dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna, conosciuto e apprezzato in tutta la provincia per la sua onestà e professionalità. All'attività primaria di controllore ufficiale, Taffetani ha affiancato quella di sostegno a numerose aziende attraverso indicazioni e consigli che hanno prodotto risultati significativi. I pentastellati hanno annunciato anche i punti del programma: "Creazione gruppo di ricerca che realizzi opportunità occupazionali per i giovani e gli abitanti del comune; eliminazione degli sprechi nella spesa pubblica e ottimizzazione della medesima volta ad individuare soluzioni capaci di creare risorse per il benessere dei cittadini; attenzione alle politiche relative ai flussi migratori nel territorio comunale; sviluppo di attività di Sorveglianza di Vicinato e Educazione alla Sicurezza; ottimizzazione e incremento delle postazioni di video sorveglianza; valutazione delle attività di smaltimento dei rifiuti tramite consultazione della cittadinanza al fine di definire il miglior modo attuabile, ricercando nel contempo soluzioni che possano portare a una riduzione della spropositata spesa attuale; valorizzazione e promozione delle frazioni di Pianetto e San Zeno; tutela e valorizzazione dell’ambiente con ottimizzazione della cura del verde pubblico e creazione di un fondo di accantonamento risorse da impiegare in caso di eventi eccezionali; e tutela e reale valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-archeologico e relativa promozione turistica produttiva mirata alla creazione di opportunità occupazionali"