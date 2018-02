Elezioni, gazebo di Fratelli d'Italia con il candidato Davide Minutillo

Domenica pomeriggio in centro storico a partire dalle ore 15.00 a Forlì in Via Mameli (angolo Ovs -Corso Garibaldi) Fratelli d’Italia allestirà un gazebo alla presenza di Davide Minutillo capogruppo in consiglio comunale e candidato alla camera dei deputati, Lorenzo Donato segretario regionale di Gioventù Nazionale e gli altri dirigenti del partito. Ai cittadini sarà offerto un piccolo buffet con il dolce della Madonna del Fuoco.