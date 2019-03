Elezioni, Biserna: "No alla via Emilia Bis. Si guardi alle strade verso il ravennate"

No alla via Emilia Bis. "C'è un ottimo progetto dei miei tempi che si unisce alla secante di Cesena e che si interfaccia con la zona che parte da via Mattei. Facciamo quello e non facciamo grandi proclami". L'ex vicesindaco Giancarlo Biserna, ora nell'associazione Forlìperbene, commenta così le ultime parole del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Gian Luca Zattini, che si è detto favorevole alla realizzazione dell'infrastruttura che collega la città mercuriale a quella malatestiana.

Per Biserna si tratta di "un progetto caro al contesto grandi affari e vecchia politica sul quale la speculazione ha sempre guardato con estremo interesse. Un costo pazzesco di centinaia di milioni di euro che se impiegato nei risanamenti delle strade e del territorio di darebbero risultati eccezionali. E poi, cosa vogliamo distruggere, ancora enormi aree di verde ed inquinamento a gogo. La mia Giunta diventò matta per azzerarla, aveva contro tutti a partire da Bulbi (per intenderci colui che sponsorizzo' tra l' altro il nuiovo casello di Savignano con Cesena e Rimini a due passi e la sede della Provincia a Cesena e il tutto per spese milionarie)".

Biserna stuzzica Zattini: "Lo sa benissimo che questo è solo un proclama per rincorrere un certo tipo di consenso. Abbia il coraggio di tornare tra noi umani e ci guadagnerà. A noi bastano l'autostrada attuale e questa nuova mini via Emilia bis. Guardiamo le altre strade, quelle più trafficate verso il ravennate e non solo. Per stare infine solo a Forlì, la viabilità grazie al sistema tangenziale non è congestionata affatto, può migliorare ma rispetto a tante altre città è molto buona. Con il terzo lotto poi andremo alle stelle".