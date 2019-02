Elezioni, Zattini getta le basi per la lista civica: "Impegno per una Forlì migliore"

Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Gianluca Zattini, getta le basi per la lista civica che lo sosterrà in questa avventura. L'incontro si è svolto martedì sera. E' stata, spiega Zattini sulla sua pagina Facebook, "una serata piena di energia e di persone pronte ad impegnarsi per una Forlì migliore". Zattini ha pubblicato una foto di gruppo, possibile compagine della lista civica: tra questi fanno parte l'ex consigliere provinciale Stefano Gagliardi, gli ex consiglieri comunali di Forza Italia Angelo Sampieri e Roberto Gasperoni. C'è anche l'edicolante di Piazza Saffi Marinella Portolani.