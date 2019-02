Elezioni, per la candidatura a sindaco il Pd punta sul magistrato Giorgio Calderoni

Giorgio Calderoni si avvia ad essere il candidato sindaco del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative di Forlì. Il suo nome è quello che sta spuntando nei lavori del gruppo ristretto, con il segretario regionale Paolo Calvano, che venerdì sera dovrebbe completare il lavoro, annunciando appunto il nome di Calderoni.

Calderoni ha 69 anni, è un magistrato della giustizia amministrativa ed ora in forza al Consiglio di Stato. E' anche professore associato dell'Università di Bologna, dove insegna diritto amministrativo alla Spisa, la Scuola di specializzazione in Studi sull'Amministrazione pubblica. E' anche autore di diverse pubblicazioni specializzate.

La sua residenza viene indicata a Meldola, è stato consigliere comunale del Partito Comunista sotto la giunta di Sauro Sedioli, negli anni Novanta, ma da quel momento non ha fatto più vita politica attiva. La sua ultima uscita pubblica a Forlì è datata 10 anni fa, a sostegno di Roberto Balzani nella campagna per le primarie contro Nadia Masini, in un incontro alla Vecchia Stazione. Proprio l'ex sindaco forlivese sarebbe lo sponsor politico di Calderoni.