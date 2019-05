Elezioni, Giorgio Cremaschi a Santa Sofia per il candidato sindaco Mario Felice

Sala Pertini ha ospitato domenica il comizio del portavoce nazionale di Potere al Popolo Giorgio Cremaschi a sostegno della candidatura di Mario Felice a sindaco di Santa Sofia. "Lavoro, diritti, equità e giustizia sociale : queste le nostre priorità, a livello nazionale ma soprattutto a livello locale - ha esordito -. Partendo dalle periferie o da realtà piccole ma estremamente vitali come Santa Sofia". Felice ha esposto le due tematiche di maggiore interesse per il comune: la sanità e la riqualificazione del territorio con maggiore attenzione alle frazioni.

Cremaschi ha poi sottolineato l’ importanza di questi temi estendendoli a tutto il territorio. "Le periferie come le frazioni più isolate sono attualmente luoghi di abbandono, totalmente tralasciate rispetto ai centri e prive di servizi indispensabili e spesso in condizione di degrado - ha detto -. Rivalutare e riqualificare queste realtà, creando gli adeguati collegamenti porterebbe benefici per tutti anche in termini di occupazione. È emerso anche il tema del precariato e del lavoro nero, purtroppo molto diffuso: i cittadini si sono lentamente abituati alla mancanza di diritti sul lavoro ed è nostro compito primario non far dimenticare le lotte intraprese per questi diritti di libertà ugualianza e giustizia sociale, a fondamenta della nostra Costituzione".

"Per questo è indispensabile portare la costituzione nel mondo del lavoro con i suoi principi e i suoi diritti che danno umanità e dignità a tutta la comunità." ha ribadito Cremaschi in presenza della presidente dell'Anpi, che ha applaudito alle parole "Resistiamo inoltre con forza a questa ondata d’ odio generata dalla propaganda politica attuale che punta a disgregare e non ad unire".