Elezioni, gli alleati del centrodestra insieme a visitare la rassegna dei presepi

"Un’esperienza di grande interesse, che emoziona. Tanti bellissimi allestimenti di Presepi che evocano la giusta atmosfera di festività così importanti e fondamentali per la nostra tradizione come il Natale e l’Epifania". Tra i tanti visitatori che hanno affollato la 29esima rassegna “Presepi Città di Forlì”, a Palazzo Albertini, c’è anche il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha avuto come ‘cicerone’ Andrea Donori, presidente della sede di Forlì dell’”Associazione italiana Amici del Presepe”, organizzatrice dell’evento. Ad ammirare insieme a Morrone i 73 presepi che arricchiscono l’esposizione anche Gianluca Zattini, candidato sindaco del centrodestra a Forlì alle prossime elezioni, Daniele Mezzacapo, capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale, e da Rosaria Tassinari, sindaco di Rocca San Casciano.

"Siamo stati qui anche per ricordare il messaggio della Natività rappresentata nel Presepe e per riallacciarci alla millenaria tradizione in cui affonda le radici la nostra cultura - prosegue Morrone -. E proprio qui a Forlì, in San Mercuriale, come ci ha illustrato il presidente Donori, c’è una delle rappresentazioni più antiche dell’adorazione dei Magi che risale al 1230 circa, addirittura antecedente al Presepe di Arnolfo di Cambio che si trova a Roma del 1290, considerato il più antico in Italia”. Alla fine della visita, Morrone ha dato il voto al presepe, a suo avviso, più bello: "Ma è stato davvero difficile perchè avrei voluto votarli tutti".