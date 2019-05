Elezioni, i Verdi: "Servono azioni concrete del Comune per treni puliti e in orario"

I candidati di "Forlì Solidale e Verde" si sono dati appuntamento alle prime luci dell'alba di venerdì alla stazione ferroviaria per illustrare ai pendolari le loro proposte per un servizio ferroviario regionale efficiente e moderna. "Proponiamo che il Comune faccia azioni concrete nei confronti della Regione per avere un servizio ferroviario regionale efficiente, con treni in orario, carrozze pulite e costi sopportabili - affermano i Verdi -. Il servizio ferroviario regionale va reso efficiente e moderno con interventi che lo migliorino in favore dei lavoratori e degli studenti che lo utilizzano quotidianamente e che sia degno di un paese civile".

Per gli esponenti del movimento del sole che ride, "sono necessari più investimenti per nuovi treni e più frequenti, va rivisto il contratto di servizio e per questo le amministrazioni locali e regionali devono fare scelte precise in favore del treno rispetto alle innumerevoli opere stradali e autostradali inutili e incapaci di soddisfare una mobilità sostenibile. Proponiamo l’integrazione tariffaria con gli altri mezzi di trasporto pubblico, chiediamo vagoni puliti e maggiori fermate". Inoltre "proponiamo che i Comuni e la Provincia, finora assenti, si impegnino per rivendicare un servizio migliore, degno di un paese europeo".

"La città di Forlì, come altre della Romagna, è particolarmente penalizzata dal servizio ferroviario - proseguono i Verdi -. Ci si deve battere per evitare tagli di treni, aggravando la situazione di disagio dei pendolari costretti ad utilizzare treni sporchi e sovraffollati che non arrivano in orario. Molto grave è la situazione dei ritardi nel nodo di Bologna. Forlì come altre città della tratta Cesena-Bologna è particolarmente penalizzata in quanto in diverse ore della giornata i treni sono praticamente inesistenti e chi ha necessità di spostarsi la sera deve farlo in auto".

"Le ferrovie hanno investito moltissimo per l’alta velocità, nei nuovi treni di lusso, nelle nuove grandi stazioni, fanno concorrenza all’aereo ma invece di investire i guadagni in un servizio ferroviario degno di questo nome, hanno scaricato le tratte meno lucrative sulle regioni e mostrano disinteresse per un servizio efficiente in ogni sua tratta", concludono da "Forlì Solidale e Verde".