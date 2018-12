Elezioni, il candidato vicesindaco Mezzacapo lancia la sfida: "Unione dei Comuni da rifare"

"A queste condizioni Forlì uscirà dall'Unione". Ne è convinto Daniele Mezzacapo, attuale capogruppo della Lega in consiglio comunale e candidato a vicesindaco per le prossime elezioni amministrative che, sull’argomento, dà voce alla posizione condivisa con Gianluca Zattini, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra a Forlì e Rosaria Tassinari, candidata di punta di Forza Italia.

"Non c’è dubbio - spiega il leghista -. In Comune di 118mila abitanti non può permettersi di condividere o delegare la preziosa gestione del corpo di polizia locale. Una realtà come la nostra merita la massima attenzione e il massimo degli sforzi in termini di monitoraggio del territorio e di prevenzione della microcriminalità locale. Per questo motivo, vinte le prossime elezioni, la nostra coalizione metterà mano allo scheletro organizzativo dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, focalizzandosi prima di tutto sull'organigramma della Polizia Municipale".

Mezzacapo parla infatti di "organico insufficiente che, per raggiungere gli standard minimi di corretta e piena operatività necessita di un’integrazione di almeno 90 agenti. Servono nuove assunzioni e un’iniezione di forze fresche perché l’età media degli agenti è avanzata e il numero complessivo di poliziotti sulle nostre strade non è sufficiente a contrastare e prevenire con efficacia l’emergenza sicurezza".