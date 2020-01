Elezioni, "Il futuro del nostro Appennino": dialogo tra i candidati a sostegno di Bonaccini

Sabato alle 17.30 l’associazione predappiese “GenerAzioni in Comune” organizza alla "Bruschetteria Gambacorta Anni ‘20" un incontro su "Il futuro del nostro Appennino. Storia, scienza e cucina per uno sviluppo sostenibile della Vallata del Rabbi", sul quale è previsto un confronto su temi di carattere locale e di prospettiva del territorio. Hanno già confermato la loro presenza Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli per la lista del Partito Democratico; Londrillo Sara per la lista Europa Verde; Spallaccia Beatrice e Zanetti Lodovico per la lista Emilia-Romagna Coraggiosa e Vicini Claudio per la lista Bonaccini Presidente. A seguito del dibattito un aperitivo conviviale.