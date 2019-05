Elezioni, il M5S: "In Forza Italia candidata con una condanna". La replica: "La legge le dà piena agibilità"

La legge anticorruzione varata nel dicembre scorso ha introdotto diverse novità in ambito di trasparenza, una di queste è l'obbligo di pubblicazione sul web di curriculum e pendenze giudiziarie di tutti i candidati sindaci e consiglieri nei comuni con più di 15mila abitanti. E anche il Comune di Forlì ha pubblicato questi dati, come previsto, sette giorni prima dalle consultazioni in un’apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "elezioni trasparenti"

A spulciare i dati è stato Simone Benini, consigliere comunale del M5S: "La curiosità ci ha ovviamente portato a "spulciare" l'elenco dei certificati ed immancabilmente è spuntato il condannato anche a Forlì. L'unico condannato è ovviamente fra le fila del partito che più ha contestato la nostra legge anticorruzione: Forza Italia. La candidata Liviana Zanelli risulta infatti condannata con sentenza irrevocabile a due mesi di reclusione per il reato di "insolvenza fraudolenta". Ora i cittadini ne hanno evidenza, grazie al M5S". La condanna di Zanelli è riferita ad un fatto avvenuto nell'aprile del 2007, con condanna a due mesi con pena sospesa, per il reato di insolvenza fraudolenta.

A stretto giro arriva la replica politica di Fabrizio Ragni, capogruppo uscente di Forza Italia in Consiglio comunale: "Non conoscevo questa situazione, ma poco cambia: è una condanna lievissima, non in contrasto con il testo unico degli enti locali, né tra le cause di incandidabilità e di ineleggibilità. Se è un inciampo nella vita, non vedo l'importanza di questo dato. Se non va bene cosa dice la legge, il M5S riformi il testo unico degli enti locali, sono loro al governo. Se la legge le dà piena agibilità politica, ha pienamente il diritto di candidarsi".