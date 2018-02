Elezioni, il ministro Franceschini a Forlì: si parlerà di patrimonio culturale e territorio

Sarà un confronto diretto sul tema della cultura in senso lato quello organizzato dal Partito Democratico forlivese con Dario Franceschini, Ministro uscente per i Beni Culturali, che si terrà venerdì, alle 15, al Teatro Il Piccolo (via Cerchia, 98 Forlí). Candidato alla Camera alle elezioni del 4 marzo prossimo nel collegio plurinominale proporzionale che comprende tutta la Romagna, Dario Franceschini sarà in città per un incontro con operatori della cultura e cittadini.

I saluti saranno affidati a Valentina Ancarani, segretario territoriale del Pd forlivese, e Marco Di Maio, candidato alla Camera dei deputati. Interverranno con propri contributi, alcuni professionisti del settore (dal patrimonio all'architettura, al teatro, all'arte, alle professioni culturali), invitati dal Pd a portare proprie testimonianze e porre l'attenzione su priorità e criticità proprie di chi opera professionalmente e non nel mondo della cultura italiana.

Modera Matteo Zattoni, membro del Consiglio direttivo della Consulta comunale della Cultura. Coloro che lo desiderano sono invitati a condividere col Pd le proprie riflessioni e proposte in materia, sia sull'evento appositamente creato su Facebook (https://www.facebook.com/events/200506027195738/) , che lasciando un contributo scritto nella sede dell'evento.