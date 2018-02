Elezioni, il ministro Martina a Forlì: "Senza Europa non ci sarebbe politica agricola"

"Senza una politica agricola europea non ci sarebbe una politica agricola italiana". A Forli' per un incontro di campagna elettorale, il ministro dell'Agricoltura e vice segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, sottolinea ai cronisti l'importanza dell'Unione europea. "E' giusto chiederle di fare meglio, essere piu' semplice ed efficace, ma guai a rinunciarvi". Dunque "chi racconta la favola dei dazi racconta un incubo. Sarebbero un autogol spaventoso, specie al Nord". Secondo Martina, "senza la possibilita' che l'Europa ci da' di tutelare sui mercati mondiali le nostre produzioni, senza le risorse europee, non riusciremmo a fare politica agricola". In questi anni, prosegue, "abbiamo lavorato molto per mettere al centro l'agricoltura, con scelte importanti": l'abbattimento della pressione fiscale tagliando Imu, Irpef e Irap, l'investimento sui giovani, con oltre 10.000 imprese di under 35 nel 2017. Occorre, prosegue, "lavorare tanto sulla tutela del reddito, su alcuni strumenti di organizzazione e assicurazione sui cambiamenti atmosferici e sulle crisi di mercato". Tra le "novita' storiche" introdotte, continua, l'origine in etichetta di "alcune filiere fondamentali del made in Italy": latte e a breve riso, grano, pomodoro e derivati. Insomma "tracciabilita', massima informazione ai cittadini, tutela della produzione, soprattutto sui mercati esteri". E cosi' l'export raggiunge il "record" di 41 miliardi di euro. (Agenzia Dire)