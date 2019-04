Elezioni, il Popolo della Famiglia al fianco di Zattini: partita la raccolta firme per la lista

Da questa settimana è possibile sottoscrivere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazzetta della Misura 5, la lista del Popolo della Famiglia di Forlì per le prossime elezioni amministrative. "Siamo in campo a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini, e puntiamo a contribuire al rilancio di Forlì attraverso azioni concrete a beneficio delle famiglie forlivesi - spiegano dal Popolo della Famiglia -. La sottoscrizione della lista è un libero esercizio di democrazia previsto dalla legge, pertanto invitiamo i cittadini a firmare numerosi per consentire al Popolo della Famiglia di Forlì di portare nella prossima competizione elettorale il contributo specifico della propria proposta".